Пензенские таможенники пополнили госбюджет с превышением плана

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13 октября 2017, 12:06Общество
Пензенский областной таможенный пост Саратовской таможни в сентябре перечислил в федеральный бюджет более 128 миллионов рублей.
Как сообщает пресс-служба Саратовской таможни, доля импорта составила 127 млн 195 тыс. рублей, таможенные сборы – 1 млн 75 тыс. руб.
За девять месяцев 2017 года пензенские таможенники перечислили в государственный бюджет 961 млн 303 тыс. рублей, это 104,93% от установленного контрольного планового показателя, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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