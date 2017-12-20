20 декабря 2017, 19:11Общество Пензенские приставы приостановили работу башенных кранов Судебные приставы Октябрьского района города Пензы приостановили работу двух башенных кранов на одной из городских строек. Таким образом, было в полном объеме исполнено решение вынесенное судом.

Крановщик покинул свое рабочее место, но в этот раз дело - не в перерыве на обед, а в том - что Октябрьский суд Пензы временно запретил работу двух башенных кранов. Однако исполнить судебное решение получилось не сразу. До применения силы дело не дошло, препятствовать людям в погонах строители не стали.

«Мы вместе с судебными приставами выехали на объект, где находятся два крана, они стояли на территории строящегося дома, отключенные от электропитания, на электроящике были наложены пломбы», - рассказал начальник Октябрьского районного отдела службы судебных приставов Пензы Алексей Бабенко.

Причина такого решения суда в том, что Гостехнадзор, во время своей проверки на объекте, обнаружил нарушения техники безопасности. В частности, у кранов отсутствовали дополнительные фиксирующие элементы. Таким образом, возможно, удалось избежать аварии на производстве. По документу, краны не должны работать 90 суток, приставы будут регулярно это контролировать.

Общество

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