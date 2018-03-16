Пензенские студенты пообщались с Виталием Минаковым

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16 марта 2018, 19:42Общество
Пензенский государственный университет архитектуры и строительства 16 марта посетил четырехкратный чемпион мира по спортивному самбо, заслуженный мастер спорта Виталий Минаков. Встреча со студентами прошла в рамках проекта «Диалог на равных» (16+), который реализуется Федеральным агентством по делам молодежи.
Студенты Пензенского государственного университета архитектуры и строительства получили возможность напрямую задать вопрос кумиру. Спортсмен подготовился к встрече основательно, посвятив выступление рассказу о возможностях, которые дает спорт.
«Это, наверное, больше не для студентов вузов, а для будущего. Так как они в ближайшем будущем станут родителями, и встанет этот вопрос, пусть сейчас они об этом не думают, как воспитывать ребенка, у каждого свой подход. Я хочу показать спорт, как возможность реализовать будущее своего ребенка, правильно направить его», - призвал он.
«Диалог на равных» - это новый формат общения. В проекте задействованы успешные и прославленные люди. На их примере планируется показать, что современная Россия - это страна возможностей и что при желании можно добиться успеха в различных сферах.
«Когда смотришь на людей, которые уже добились чего-то в жизни и они смотрят на тебя такими же горящими глазами, как ты на них, - это очень важно, в тебя вселяется уверенность, что можешь всего добиться, даже не меньше, чем он», - сказал студент четвертого курса Пензенского государственного университета архитектуры и строительства Никита Моргунов.
Виталия Минакова студенты буквально завалили вопросами. Молодых людей интересовало, как спортсмен добился выдающихся результатов, насколько ему интересно заниматься общественной деятельностью и планирует ли он уйти в большую политику. На все спортсмен постарался дать исчерпывающие ответы.
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