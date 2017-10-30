30 октября 2017, 18:41Образование Пензенские студенты за 48 часов создали IT-проекты От онлайн-игр, которые улучшают память и реакцию, до автоматизированной установки, которая создает энергию из воздуха. Десятки устройств и разработок создали молодые специалисты и студенты всего за двое суток. В Пензе завершился четвертый IT-марафон «HackDay».

Участники конкурса должны были соблюсти единственное условие - презентовать готовый проект через 48 часов с момента оглашения идеи. Для этого им предоставили круглосуточный доступ к оборудованию и интернету. IT-площадка разместилась в здании роллердрома.

В 2017 году в марафоне участвовало около 180 человек. Это программисты, дизайнеры, проектировщики, менеджеры, маркетологи, ученые и студенты. Они разделились на 37 команд. В выборе идей и используемых технологий создатели проектов ограничены не были. Одна из команд разработала бот для мессенджера «Телеграмм», который позволяет школьникам готовиться к ЕГЭ.

«Для мобильных телефонов есть сайты, но они не оптимизированы. Они все для компьютеров. Есть приложения, но они в основном либо платные, причем очень дорогие, либо порядка пяти-шести тестов и все. Мы берем из открытого банка заданий к ЕГЭ, ученик готовится на реальных заданиях, которые были и, возможно, будут», - пояснил студент ПГУ Кирилл Ревнивцев.



Лучшие IT-идеи оценили по четырем номинациям: «Технологии», «Hardware», «Hack» и «Startup». Авторы разработок должны будут за 48 дней предпринять дальнейшие шаги по коммерциализации и продвижению своих проектов, чтобы затем рассказать о своих успехах организаторам форума.

Образование

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