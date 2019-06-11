Пензенские студенты вышли в финал «Курсантского броска»

Студенты ПГУ примут участие в финале всероссийских соревнований «Курсантский бросок» (18+). Они завоевали путевку в решающий раунд турнира благодаря победе в первом отборочном этапе, который прошел на самарском полигоне «Рощинский». Ребята стали лучшими среди девяти команд военных и гражданских вузов Приволжья.

Они готовились к этим испытаниям целенаправленно на протяжении всей весны. Студенты учебного военного центра ПГУ бегали, работали над силовыми показателями, тренировались на скалодроме. Каждый из этих навыков пригодился им на соревнованиях «Курсантский бросок», который в 2019 году впервые организовало Министерство обороны Российской Федерации. Нужно было поработать и над выносливостью, ведь участникам предстояло преодолеть 32 этапа дистанции, проложенной по полигону «Рощинский» в Самарской области.

«Было не сложно, но ответственность, которая на нас возлагалась, была достаточно большой. Самые сложные, наверное, были последние четыре-пять этапов, на которых уже достаточно устали, вот там уже зубами приходилось выгрызать победу. Наглотались земли, как всегда, потому что постоянно ползаем. Первый раз поедем на такие соревнования от ПГУ», - сказал студент учебного военного центра Пензенского государственного университета Иван Петрунин.

За победу боролись девять команд. Наряду со студентами ПГУ, на дистанцию вышли студенты Пензенского артиллерийского инженерного института, а также команды военных вузов из Самарской, Саратовской, Ульяновской областей и Республики Татарстан. На протяжении всего марш-броска, студенты ПГУ допустили меньше ошибок, чем соперники и финишировали первыми с большим отрывом.

«Было последнее испытание, по-моему, «Эверест» называется. Мы на него залетели очень быстро и легко. За нами гнался Вольский институт материально-технического обеспечения. Мы успешно прошли это испытание и смотрим, до финиша осталось буквально 100 метров. Были рады тому, что финишируем первыми, хотя стартовали третьими», - рассказал студент учебного военного центра ПГУ Игорь Чернов.

После возвращения домой студенты получили еще одну награду. К золотым медалям Министерства обороны Российской Федерации добавились почетные грамоты, которые студентам вручил ректор ПГУ Александр Гуляков.

У ребят не получится отдохнуть после победных соревнований. Они сразу же начнут подготовку к всероссийскому финалу, который пройдет 10 августа на полигоне «Алабино» (18+).