Пензенские студенты вернулись с конкурса «Абилимпикс» с победой

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04 декабря 2017, 17:05Общество
Пензенские студенты и молодые специалисты успешно выступили на третьем Национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс». Соревнования прошли в Москве с 1 по 3 декабря, в преддверии Международного дня инвалидов.
Семь студентов пензенских колледжей и два молодых специалиста с 1 по 3 декабря в Москве защищали честь области на третьем национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс». Пензенцы завоевали пять медалей разного достоинства. Так, Анна Гофман и Надежда Евдокимова заняли третье и первое места соответственно в компетенции «Медицинский и лабораторный анализ».
«Я очень счастлива. Думаю, что победа в конкурсе поможет мне трудоустроиться. В конкурсе были трудности, потому что там принимали участие специалисты с опытом. Борьба была нелегкой», - поделилась победительница III Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» Надежда Евдокимова.
В компетенции «Дизайн персонажей/Анимация персонажей» пензенец Сардар Ишмухамедов занял второе место, а Руслан Султанов и Сергей Раковский завоевали бронзовую и золотую медали в среди зубных техников.
«Соперники были очень сильные, я выполнял сложные задания. Но я занял первое место», - рассказал победитель чемпионата Сергей Раковский.
В турнире приняли участие более 900 победителей региональных чемпионатов из 75 субъектов Российской Федерации. Соревнования проходили по 67 компетенциям, пензенская команда участвовала в семи.
«Команда Пензенской области второй раз участвует в национальном конкурсе. Гордимся своей командой, студентами, молодыми специалистами и педагогами, которые смогли подготовить такую замечательную команду», - сказала заместитель министра образования Пензенской области Елена Петросова.
В 2018 году пензенцы намерены принять участие не только в национальном чемпионате «Абилимпикс», но и международном турнире по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью.
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