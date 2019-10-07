Пензенские студенты участвуют в донорском марафоне

В регионе стартовал «Студенческий донорский марафон» (18+). Его традиционно проводят два раза в год: осенью и весной. Мобильный пункт забора крови на несколько часов приехал в Пензенский государственный технологический университет.

Прежде чем усадить потенциального донора в кресло, врачи проводят краткий медосмотр, а еще просят заполнить анкету. Егор Зайцев не в первый раз сдавал кровь и с процедурой хорошо знаком.

«Нельзя пить алкоголь в течение 48 часов до процедуры и принимать пищу в течение четырех. Утром можно только сладкий чай и булочку», - сказал он.

Среди постоянных участников проекта «Студенческий донорский марафон» есть и новички, чаще всего это первокурсники. Ребята отважно заявляют, что не боятся ни вида крови, ни иголок. Да и желание помочь другим намного сильнее.

За раз доноры сдают не более 450 миллилитров крови. За это полагается материальная компенсация, деньги выдают для покупки продуктов, чтобы быстрее восстановиться. А стать донором и спасти чью-то жизнь может практически каждый желающий.

«Им может быть любой человек, достигший 18-летнего возраста. При системном сдачи крови, сохранении своего здоровья, можно проходить процедуру до 60 лет», - рассказал врач-трансфузиолог Пензенского областного клинического центра крови Вячеслав Эрюжев.

Эстафету донорского движения примут студенты Пензенского государственного университета архитектуры и строительства. Мобильный пункт приедет на территорию вуза 8 октября. Вся полученная кровь поступит в областной клинический центр. Там образцы разделят по группам и отправят на хранение.