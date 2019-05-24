Пензенские студенты сказали «нет» коррупции

В игровой форме искать решение социальных проблем. В Пензенском колледже современных технологий переработки и бизнеса прошла деловая игра «Скажем «нет» коррупции». Ее проводят с 2016 года в рамках программы «Развитие государственной и гражданской службы Пензенской области». Участниками традиционно становятся студенты колледжей региона. В этот раз на конкурс заявились команды из 22 средних специальных учебных заведений. Шесть из них прошли в финал.

На сцене - не театральная постановка, а наглядное представление того, как молодежь относится к коррупции. Тематические визитки приготовили студенты колледжей Пензенской области. Они стали участниками деловой игры, которая проходит в регионе уже четвертый год подряд.

«Идеи приходили буквально на ходу, мы записывали на листок, как сумасшедшие поэты, выписывали. Что характерно, мы не смотрели информацию в интернете, просто один сказал свою идею, второй подхватил, третий собрал», - рассказала студентка Спасского колледжа профессиональных технологий и бизнеса Кристина Морщинкина.

Это уже финал. Участие в нем приняли около 50 студентов - всего шесть команд. Они стали лучшими по итогам заочного тура. Ребятам нужно было снять социальные ролики на тему «Роль молодежи в противодействии коррупции».

«Критериев было много, но, наверное, основополагающим явлением была именно активная гражданская позиция и возможность призвать своих сверстников к борьбе с коррупцией», - отметила член оргкомитета деловой игры «Скажем «нет» коррупции», преподаватель Пензенского колледжа современных технологий переработки и бизнеса Лилия Менцева.

Работы оценивали преподаватели Пензенского колледжа современных технологий переработки и бизнеса - это главный организатор деловой игры, а также представители регионального министерства образования и сотрудники прокуратуры Пензенской области. На очном этапе участникам нужно было не только выступить с визиткой, но также пройти несколько творческих и интеллектуальных конкурсов, посвященных борьбе с коррупцией.

«Конечно, у всех команд, которые участвовали в заочном туре, и прошли этот конкурсный отбор, - правильное понимание того, что противодействие коррупции -важное направление государственной политики и само явление такое – негативное», - подчеркнул старший прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Прокуратуры Пензенской области Евгений Хрупов.

Победителем в этом году стала команда Спасского колледжа профессиональных технологий и бизнеса. Они получили памятные подарки. Всем участникам вручили дипломы.