Пензенские студенты разработали дизайн-концепцию кампуса ПГУАС

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16 января 2017, 14:38Общество
Набрались полезных знаний и теперь молодые умы требуют перемен. Студенты Пензенского госуниверситета архитектуры и строительства разработали дизайн-концепцию университетского кампуса.
Всего несколько человек, а сколько идей. Творческая группа студентов Пензенского университета архитектуры и строительства мечтает преобразить территорию учебного заведения. В плане установить малые архитектурные формы, которые выполняли бы сразу несколько функций. Одна появится у первого корпуса.
«Наш треугольник – это бренд, а второе – это места для сидений. Элементы мы располагаем во внешней территории - на остановке и около стенда», - рассказал студент архитектурного факультета ПГУАС Никита Истюшкин.
Эскизы и проектные предложения готовы. По мнению молодых архитекторов, расположены учебные корпуса удачно, а потому вопросов с реализацией смелых задумок не возникнет.
«Для кампусов характерна единая композиционная организация, высокая архитектурно-планировочная организация и наличие резервной территории», - отметила студентка архитектурного факультета ПГУАС Елизавета Киреева.
На презентации дизайн-концепции пространственной модификации среды университетского кампуса ПГУАС молодые люди рассказали, как собираются подчеркнуть уникальность территории. В планах благоустроить спортивную площадку, установить арт-объекты и возвести лекторий для семинаров и творческих встреч. При этом существующие зеленые зоны необходимо сохранить. В целом, студенческие идеи пришлись преподавателям вуза по душе.
«Идут люди, абитуриенты с родителями. Они идут в ту среду, где студенты будут проживать четыре-пять, а, может, и больше лет, поэтому это блестящая идея, и я ее хочу поддержать», - сказала заведующая кафедрой маркетинга и экономической теории ПГУАС Галина Резник.
То, что проект необходимо реализовать, уверен и ректор Юрий Скачков. Правда, начинать нужно с малого. Чтобы преобразить территорию, объединиться необходимо всем.
«Один ректорат или руководство вуза не сможет все это сделать. Давайте разобьем территорию университета, она вообще-то разбита, закрепим ее за факультетами, и в рамках этой концепции будем потихоньку двигаться», - сказал ректор ПГУАС Юрий Скачков.
Дизайн-концепция, по словам специалистов, требует доработок. Кстати, у творческой группы, скоро станет еще больше единомышленников. В университете в 2017 году открывается новое направление – «Ландшафтная архитектура».
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