Пензенские студенты расчистили набережную реки Суры

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28 июня 2017, 17:51Общество
В рамках программы «Чистый город», на набережной реки Суры прошла акция по благоустройству и очистке территории. В ней приняли участие 30 студентов Пензенского колледжа архитектуры и строительства.
«К сожалению, из-за недобросовестного отношения жителей остается много бутылок, фантиков, стаканчиков .Поэтому мы посчитали, что необходимо будет дать пример, как правильно вести себя в местах отдыха», - сказала преподаватель Пензенского колледжа архитектуры и строительства Елена Фролова.
На очистку территории напротив Ростка у ребят ушло полтора часа. Твердыми бытовыми отходами они наполнили около 15 пакетов. По словам организаторов, в ближайшее время они намерены провести еще одну экологическую акцию.
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