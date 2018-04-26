Пензенские студенты проходят отбор на всероссийскую студвесну

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26 апреля 2018, 19:18Культура
35 самых талантливых студентов Пензенской области отправятся в Ставрополь на «Российскую студенческую весну» (0+). Она пройдет с 15 по 20 мая. На ней будут представлены все высшие учебные заведения Пензы. В числе 19 лучших - танцы, песни, музыка и номера оригинального жанра.
Студенты архитектурно-строительного университета представили танцевальный номер с длинным философским названием «В эпоху глобального потепления остерегайтесь вечной мерзлоты», цель которого - растопить сердце зрителей. Ради этого - месяцы репетиция, пропущенные лекции и семинары. Без подвига, как водится, тоже не обошлось.
«Однажды мы репетировали допоздна, а так как я живу в Заречном, мне пришлось идти домой пешком, это запомнилось мне больше всего», - рассказала студентка ПГУАС Дарья Шмелева.
«Студенческая весна» ежегодно проходит в каждом вузе, практически на каждом факультете. Программа охватывает танцевальное, музыкальное направления и оригинальный жанр.
«Это не конкурс или фестиваль, а студенческое движение, оно проходит во всех вузах, а подготовка начинается еще ранней весной, даже зимой. Сначала проходят межфакультетские концерты, потом, лучшие номера отбираются на областные мероприятия», - сказал председатель союза молодежи Пензенской области Сергей Зиновьев.
«Хочу сказать огромное спасибо не только союзу молодежи, но и ректорам вузов, так как знаю, что студенческая весна стала дорогим удовольствием, если мы раньше вырезали декорации из картона, то сейчас этим не обходится», - отметил председатель правительства Пензенской области Олег Ягов.
Лучшие номера покажут на «Российской студенческой весне». Она пройдет с 15 по 20 мая в Ставрополе. На всероссийский этап поедут представители всех высших учебных заведений Пензы. Этой традиции - 26 лет. Организаторы отмечают, что «Студенческая весна» - настоящая кузница кадров. Многие ребята-участники студвесны, получив диплом, выбирают творческие профессии.
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