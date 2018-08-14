Пензенские студенты привезли с чемпионата WorldSkills-Russia 4 медали

Пензенские специалисты доказали, что являются одними из лучших в стране. Участники шестого чемпионата WorldSkills-Russia привезли с национального турнира четыре медали. Лучший результат показала Евгения Толстая. Она победила в компетенции «Физическая культура и спорт». Утром чемпионку встречали на перроне железнодорожного вокзала станции «Пенза-1».

Едва она вышла из вагона поезда, как сразу же попала в объятия родных людей. Первыми поздравить чемпионку пришли родственники, друзья и коллеги. Для них она без преувеличения - национальный герой.

«Было много кандидатов. До этого она занимала высокие места по Поволжью, но тут совершенно другой уровень. Всю семью переполняют эмоции», - сказал отец Евгении Алексей Толстой.

К всероссийскому этапу конкурса девушка готовилась около полугода. В финале, который проходил в Южно-Сахалинске, она соревновалась в компетенции «Физическая культура и спорт» с лучшими молодыми специалистами со всей страны. Сейчас, когда соревнования уже позади и можно расслабиться, Евгения признается, что технические элементы - не самая сложная часть состязаний. Главное - справиться с волнением.

«Готовились и морально, и физически, но было очень сложно перебороть страх, выходя на площадку. Справилась с этим благодаря поддержке близких», - рассказала Евгения Толстая.

Кроме Евгении, с медалями с Южно-Сахалинска домой вернулись еще три молодых специалиста. Валерия Васькова, Анастасия Серова и Сабина Сагандыкова стали призерами в дисциплинах «Малярные и декоративные работы», «Кондитерское дело» и «Ресторанный сервис».

«В 2017 году всего два человека попали на всероссийские соревнования, в этом - шесть. Это произошло благодаря поддержке правительства области. Было выделено более 25 миллионов рублей на оборудование, в том числе - средства на проведение регионального чемпионата», - сказал министр образования Пензенской области Александр Воронков.

Победители и призеры VI национального чемпионата WorldSkills-Russia войдут в расширенный состав сборной России, которая в 2019 году примет участие в чемпионате мира в Казани (16+).