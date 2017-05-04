Пензенские студенты привели в порядок воинские захоронения

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04 мая 2017, 19:39Общество
Студенты Пензенского колледжа транспортных технологий вышли на уборку захоронений воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Волонтеры собрались на Мироносицком кладбище.
В глубине Мироносицкого кладбища находится воинское захоронение. Здесь погребены 150 солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны. Вооружившись кистями и белой краской, студенты Пензенского колледжа транспортных технологий приступили к покраске бетонных оснований мемориалов. По признанию волонтеров, память о героях, защитивших нашу страну, должна сохраниться на долгие годы.
«Крашу ограду своих предков, которые воевали в Великую Отечественную войну. Честь и должное - ухаживать за ними», - сказал студент Александр Климакин.
«Мы благодарны им за то, что они защитили нас», - отметил студент Илья Комков.
Приводить в порядок могилы на Мироносицком кладбище для этих ребят - уже традиция. В течение года они несколько раз посещают захоронения, убирают мусор и листву и ухаживают за могилами.
По словам заместителя главы администрации октябрьского района Пензы Владимира Муравлева, у ребят к этой работе - особое отношение.
«Мы всегда к этому относимся с особой ответственностью, понимаем всю значимость этих мероприятий. Это естественно - почтить память воинов, героев, земляков», - рассказал он.
В следующий раз студенты посетят захоронения ближе к осени.
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