Пензенские студенты приняли участие в конкурсе против наркотиков

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20 ноября 2018, 19:37Образование
Пензенские студенты против наркотиков. Они продемонстрировали свое отношение к дурману в рамках областного конкурса социальных проектов (0+).
Учащиеся презентовали их в многофункциональном молодежном центре. Всего на суд жюри было представлено 18 работ в 4 номинациях.
«Многие, когда услышали, что мы опять проводим этот конкурс, с удовольствием снова откликнулись и принимают участие. Это ребята с активной гражданской позицией, пропагандирующие здоровый образ жизни, и очень приятно, что все больше и больше людей приходит», - сказала специалист по работе с молодежью Многофункционального молодежного центра Пензенской области Наталья Дьячкова.
Организаторы конкурса уверены, что таким образом удастся усилить борьбу с наркоагрессией в молодежной среде и приобщить студентов к здоровому образу жизни. Лучшие работы будут отмечены денежными вознаграждениями.
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