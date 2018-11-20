Пензенские студенты приняли участие в конкурсе против наркотиков

Пензенские студенты против наркотиков. Они продемонстрировали свое отношение к дурману в рамках областного конкурса социальных проектов (0+).

Учащиеся презентовали их в многофункциональном молодежном центре. Всего на суд жюри было представлено 18 работ в 4 номинациях.

«Многие, когда услышали, что мы опять проводим этот конкурс, с удовольствием снова откликнулись и принимают участие. Это ребята с активной гражданской позицией, пропагандирующие здоровый образ жизни, и очень приятно, что все больше и больше людей приходит», - сказала специалист по работе с молодежью Многофункционального молодежного центра Пензенской области Наталья Дьячкова.

Организаторы конкурса уверены, что таким образом удастся усилить борьбу с наркоагрессией в молодежной среде и приобщить студентов к здоровому образу жизни. Лучшие работы будут отмечены денежными вознаграждениями.