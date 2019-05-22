Пензенские студенты поставили пьесу «Фантазия Фарятьева»

Театр-студия «Мастер» представила на сцене архитектурно-строительного университета постановку «Фантазии Фарятьева» (0+). Главные роли в нем исполнили студенты, а в основу легла пьеса Аллы Соколовой о любви и нравственном выборе.

Спектакль показали в рамках фестиваля «Театральное Приволжье» (16+). В нем участвуют труппы школьников и студентов. И это, по сути, тот редкий случай, когда любительские театры могут получить шанс на достойную оценку своего творчества. Лучшее объединение отправится защищать честь Пензенской области на финальный - окружной этап в Нижний Новгород.

Вечные строки - излюбленный материал театра-студии «Мастер». Этому любительскому объединению - 20 лет. И за это время труппа ставила пьесы только подлинных мастеров слова: Чехова, Островского, Гоголя. Отличительная черта театра-студии: в их репертуаре исключительно отечественная и мировая классика.

«Пьеса «Фантазия Фарятьева» была написана в 1976-м, она прошла по многим театрам страны и за рубежом, потом ее забыли на долгие годы, а мы решили ее вспомнить», - рассказала руководитель и режиссер театра-студии «Мастер» Ольга Лойко.

Фарятьев - это фамилия главного персонажа, безответно влюбленного молодого человека, который грезит своим чувством и решается сделать девушке по имени Шурочка предложение руки и сердца.

«Шурочка тоже несчастный человека, она любит другого человека, который не может быть с ней, но в то же время ей тяжело, потому что приходит молодой человек, который признается ей в своих чувствах», - сказала студентка третьего курса ПГУАС Наталья Егорова.

Нравственную дилемму герои, а вслед за ними и зритель, решают всю пьесу. Кстати, в зале было не так много. Этот спектакль любительская театр-студия «Мастер» сделала камерным, для большей выразительности. Ее, актерское и режиссерское мастерство любительского театра оценивает профессиональное жюри фестиваля «Театральное Приволжье». Его участниками могут стать школьные и студенческие труппы.

«Фестиваль был инициирован полномочным представителем президента РФ в ПФО. И все 14 регионов включились в эту творческую работу, в том числе - Пензенская область. Практически прошел отборочный этап. Мы открываем для себя новые детские и студенческие коллективы, которые работают почти на профессиональном уровне, это очень радует», - рассказала министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова.

Следующими на фестивале «Театральное Приволжье» (16+) в Пензе выступит студия «Кириллица». Отбирать лучший любительский коллектив в регионе будут до конца мая. Причем оценивать творческие способности может не только жюри, но также интернет-пользователи, для этого организаторы устроят отдельное онлайн-голосование. Победители отправятся в ноябре в Нижний Новгород для финальной борьбы за звание самой талантливой любительской труппы. А свои фестивальные награды студенты и школьники получат уже под занавес Года театра - в декабре.