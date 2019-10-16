Пензенские студенты пообщались с полуфиналистом конкурса «Лидеры России»

В Пензе заинтересовались конкурсом управленцев «Лидеры России». Один из его полуфиналистов, директор регионального объединения бизнес-инкубаторов Антон Шаронов встретился со студентами университета архитектуры и строительства и рассказал о принципах пополнения управленческих кадров в российском государстве.

«Что касается государственного управления, считалось, что селекция лучших кадров будет осуществляться в рамках конкурсных процедур, которые проводятся при замещении должностей государственной и муниципальной службы, но оказалось, что идеологические и правовые механизмы это всего-навсего механизмы, поэтому для того, чтобы работал социальный институт, необходимо, чтобы люди, которые погружены в этот него, обладали определенной культурой», - сказал Антон Шаронов.

Он после небольшого выступления предложил студентам задать интересующие их вопросы. Во время интерактивной беседы представители молодого поколения узнали о построении карьеры и возможностях самореализации.