Пензенские студенты получили гранты за проекты для инвалидов и детей с дислексией

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26 ноября 2019, 17:59Образование
Студенты ПензГТУ успешно выступили на всероссийском хакатоне, который прошел в Москве.
Проект мобильной игры для детей с дислексией «Вперед за коровой» получил сертификат на сумму 200 тысяч рублей. Авторы разработки, студенты ПензГТУ Алексей Тюняев, Владислав Громов и Юрий Шехлов, поделили первое место с представителями Москвы.
«Наша игра – типичный «раннер», но со специальными, зарекомендовавшими себя упражнениями для коррекции болезни и интересной историей, в которую ребенок будет погружаться по мере прохождения», - рассказал руководитель команды Алексей Тюняев.
Проект RHPSN, предполагающий производство доступных протезов для людей с ограниченными возможностями здоровья или инвалидов, отмечен сертификатом на сумму 20 тысяч рублей. Авторы идеи – студенты ПензГТУ Дмитрий Волков, Екатерина Дементьева, Андрей Громов и Абду Мансур Хамада Мансур Ибрахим.
Также на хакатоне был представлен проект «Спасатель». Авторами разработки выступили студенты Евгений Весстаков, Евгений Абувалов, Михаил Чередов и Александр Москалев.
В состав жюри хакатона вошли представители крупных IT и медицинских компаний. Они оценивали победителей региональных конкурсов и выпускников акселератора «Технологии возможностей», пишет ИА «Пенза-Пресс».
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