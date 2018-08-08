Пензенские студенты планируют намолотить за месяц 1200 тонн зерна

Студенты пензенского агропромышленного колледжа планируют намолотить за время учебной практики свыше 1200 тонн зерна. 23 учащихся, которые получают профессию мастера сельскохозяйственного производства, управляют комбайном, осваивают культивацию, изучают, как правильно перерабатывать и хранить урожай.

Сергей Бусыгин - победитель регионального чемпионата WorldSkills-Russia в компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин». Юноша из династии аграриев уверен, что без страха управлять такой махиной ему помогает особая любовь к технике.

«Он легок в управлении, достаточно один раз прокатиться. С виду большой, но на самом деле нет, все проще, чем кажется. Главное - джойстик, который отвечает за манипуляции с жаткой, необходимо следить чтобы не забивались шнек и мотовила», - рассказал он.

Вместе с Сергеем квалификацию «Тракторист-машинист» осваивает Ильгиз Абдряшитов. Учебная практика для второкурсника - это, прежде всего, возможность узнать еще больше аграрных секретов.

«Зерно должно быть сухим, плюс твердым и белым внутри, это определяется на вкус», - объяснил он.

Учебное хозяйство колледжа - это 425 гектаров земли. В 2018 году с участка планируют собрать богатый урожай - 1275 тонн зерна пшеницы. Половина работ уже выполнена. Вырученная сумма с реализации урожая, как и всегда, пойдет на ремонт в учебном заведении, приобретение техники и необходимого инвентаря. Руководство пензенского аграрного колледжа может похвастаться не только собственными, внебюджетными, средствами, но и ежегодной статистикой трудоустройства выпускников.

«Тракторист, например, востребован не только в селе, но и в городе. Многие студенты идут в вооруженные силы и их берут, в основном, в части, связанные с танками, самоходными машинами. Потому что они управляют гусеничными тракторами, это нужный навык для вождения танка и БТР, такие ребята нарасхват», - рассказал директор пензенского агропромышленного колледжа Александр Зарывахин.

Студентам необходимо собрать урожай до начала нового учебного года. После завершения уборочной кампании там приступят к посеву озимой пшеницы.