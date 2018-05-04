Пензенские студенты отправятся в веломарафон

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04 мая 2018, 17:06Общество
5 мая 20 пензенских активистов ведущих студенческих отрядов отправятся в областной веломарафон «Во имя Победы» (0+). Мероприятие стартует у Дома молодежи в 10.00.
В первый день марафона студенты доберутся до села Константиновка, 6 мая они окажутся в Воскресеновке, 7 мая – в Кондоле. 8 мая студотрядовцы доедут до Алферьевки, где примут участие в торжественном митинге. Заезд завершится 9 мая в Пензе перед Домом молодежи, сообщает пресс-центр регионального правительства.
В ходе марафона студенты-волонтеры окажут помощь ветеранам и детям Великой Отечественной войны, ветеранам труда и пенсионерам.
Кроме того, в каждом селе ребята раздадут георгиевские ленточки, проведут патриотические концерты, а также товарищеские спортивные матчи и социально-педагогические мероприятия с местными школьниками. Студенты посетят культурные объекты и достопримечательности, познакомятся с историей и традициями каждого села, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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