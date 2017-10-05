05 октября 2017, 19:11Общество Пензенские студенты окунулись в атмосферу арабского мира Заводные народные песни, жаркие этнические танцы и ароматные блюда национальной кухни. В Пензенском государственном университете открылся форум «День арабской культуры» (0+). Посмотреть было на что - в вузе обучаются студенты из 12 стран арабского мира.

Только богатые и знатные люди Египта в свое время могли позволить себе использование пасты из хны. Со временем этот вид искусства стал доступен и бедным слоям общества. Украшения - неотъемлемая часть арабского мира. Они, прежде всего, призваны подчеркнуть социальный статус их обладателя. К примеру, в Йемене практически с рождения на поясе начинают носить кинжал джамбия. Материал, из которого он выполнен, и расскажет, кто перед тобой.

«Обычный покрыт металлом, а настоящий - золотом или серебром», - пояснил студент Пензенского государственного университета Хазим Альтахами.

Почерпнуть национальные обычаи и окунуться в атмосферу арабского мира пензенцам удалось в рамках ежегодного форума, который открылся в Пензенском государственном университете. В рамках форума прошли мастер-классы по игре в нарды, арабской каллиграфии и танцам. Также гости могли сфотографироваться с настоящей охотничьей птицей. Несмотря на грозный вид, пернатый хищник вел себя весьма дружелюбно.

«Она очень спокойная, ручная. Ее подобрал и выходил центр реабилитации диких птиц, пристраивали по всей России и вот уже три года она со мной живет», - рассказала Наталья Хорькова.

По мнению организаторов, подобные фестивали, где демонстрируют кухни народов мира и знакомят с культурой и обычаями различный стран, помогают студентам разных национальностей лучше узнать друг друга и наладить общение. Сейчас в Пензенском государственном университете обучаются студенты из 47 государств.

«Основная задача моего управления - познакомить всех студентов, в том числе и россиян, с культурой тех стран, которые представлены у нас, поэтому мы ежегодно организуем культурный марафон, в котором представляем студентов, которые здесь учатся», - объяснил начальник управления международного образования Пензенского государственного университета Дамир Салдаев.

Следующий межнациональный форум пройдет в ПГУ в рамках дней Индии. Праздник намечен на конец октября.

Общество

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