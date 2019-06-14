Пензенские студенты обсудили с губернатором волнующие их проблемы

На встрече губернатор Пензенской области Ивана Белозерцева и победителей чемпионатов профмастерства и всероссийских спортивных соревнований говорили о проблемах волнующих молодежь и развитии среднего профессионального образования. Обмен мнениями произошел в стенах пензенского колледжа архитектуры и строительства.

Среди присутствующих - победители чемпионатов профессионального мастерства WorldSkills. Студенты улучшили прошлогодний результат пензенской команды. На их счету два «золота», одна «бронза» и два медальона «За профессионализм». На встрече с пензенскими студентами губернатор Иван Белозерцев отметил, что областным правительством начиная с 2015 года на поддержку среднего профессионального образования было выделено 55 миллионов рублей. Однако на этом останавливаться не стоит. Нужно и дальше укреплять материальную базу учреждений, закупать новое оборудование, ремонтировать общежития.

«Посещаю колледжи, конечно, в обязательном порядке захожу в общежитие. Принимал решение о выделении дополнительных средств, потому что условия, в которых живут студенты, мягко говоря, нужно менять», - сказал глава региона.

В ходе встречи студенты могли рассказать о своих проблемах или задать интересующие вопросы главе региона. Например, о поддержке молодежи после выхода из стен колледжа.

«Существует ряд конкурсов, которые приближены к стандартам WorldSkills, например, «Лучший по профессии» (12+). Известно, что победителям в качестве приза предоставляют автомобиль. Так как я представитель педагогической специальности и у нас существуют свои конкурсы, такие как «Учитель года» (0+), «Воспитатель года» (0+), мне интересно, будем ли мы вскоре включены в список возможных претендентов?» - спросила студентка пензенского социально-педагогического колледжа Жанна Шохина.

«Мною было объявлено, что мы в 2019 году дозакупим две машины, за первое место в конкурсах «Учитель года» и «Лучший врач» приз - автомобиль», - ответил губернатор.

В конце общения лучшие студенты были отмечены дипломами и денежными сертификатами.