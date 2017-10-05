Пензенские студенты могут принять участие в антинаркотическом марафоне

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05 октября 2017, 18:53Образование
В Пензенской области пройдет марафон инициатив антинаркотической направленности (16+). В нем могут принять участие студенческие объединения, волонтерские отряды и кибердружины, действующие на базе колледжей и вузов региона. Подать заявку на конкурс необходимо до 15 ноября.
В Пензенской области пройдет масштабный антинаркотический марафон. Пропагандой здорового образа жизни займутся молодежные организации вузов и колледжей региона. На конкурс ждут современные, молодежные, заметные проекты.
«Профилактике управление министерства внутренних дел уделяет особое внимание. Так как этими мерами мы способствуем и снижению общей криминальной ситуации в регионе и вовлекаем активную молодежь в такие инновационные проекты», - сказал заместитель начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области Алексей Власов.
Проекты принимаются по четырем направлениям: «Развитие студенческого волонтерского антинаркотического движения», «Организация профилактических мероприятий», «Выявление и пресечение рекламы наркотиков в интернете и на фасадах зданий». Совместный проект министерства образования и управления по контролю за оборотом наркотиков поддержал губернатор Пензенской области. Подробные условия конкурса можно найти на официальном сайте регионального министерства образования.
«Главная цель марафона — выявить наиболее интересные, активные молодежные проекты антинаркотической направленности, которые будут поддержаны со стороны оргкомитета финансовой поддержкой в размере до 100 тысяч рублей», - рассказал заместитель начальника управления министерства образования Пензенской области Александр Бочкарев.
Подать заявку можно в Многофункциональном молодежном центре по адресу: город Пенза, улица Кирова, 51. Победителей конкурса определят до 10 декабря. Организаторы обещают, что ни одна идея не останется без внимания и получит воплощение. Планируется, что конкурсные проекты будут реализованы в течение всего учебного года.
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