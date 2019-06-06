Пензенские студенты могут получить международный паспорт компетенций

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06 июня 2019, 11:02Общество
Студенты пензенских колледжей сдают демонстрационный экзамен в формате «WorldSkills Russia».
Первыми испытания прошли студенты колледжа информационных и промышленных технологий (IT -колледж) по специальности «Веб-дизайн и разработка», сообщает пресс-центр регионального правительства.
Студенты подтвердят свою квалификацию в соответствии с мировыми стандартами и получат паспорт компетенций Skills Passport. Данные выпускников занесут в базу молодых профессионалов, которую просматривают работодатели, поэтому уже на этапе сдачи экзамена студент может официально трудоустроиться.
В 2020 году экзаменационные задания будут составлены для студентов, которые занимаются по программам: «Администрирование отелей», «Веб-дизайн и разработка», «Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности», «IT-решения для бизнеса на платформе «1С: Предприятие 8», «Парикмахерское искусство», «Программные решения для бизнеса», «Ресторанный сервис», «Сетевое и системное администрирование», «Технология моды» и «Хлебопечение», пишет ИА «Пенза-Пресс».
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