06 июня 2019, 11:02Общество

Пензенские студенты могут получить международный паспорт компетенций

Студенты пензенских колледжей сдают демонстрационный экзамен в формате «WorldSkills Russia».

Первыми испытания прошли студенты колледжа информационных и промышленных технологий (IT -колледж) по специальности «Веб-дизайн и разработка», сообщает пресс-центр регионального правительства.

Студенты подтвердят свою квалификацию в соответствии с мировыми стандартами и получат паспорт компетенций Skills Passport. Данные выпускников занесут в базу молодых профессионалов, которую просматривают работодатели, поэтому уже на этапе сдачи экзамена студент может официально трудоустроиться.

В 2020 году экзаменационные задания будут составлены для студентов, которые занимаются по программам: «Администрирование отелей», «Веб-дизайн и разработка», «Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности», «IT-решения для бизнеса на платформе «1С: Предприятие 8», «Парикмахерское искусство», «Программные решения для бизнеса», «Ресторанный сервис», «Сетевое и системное администрирование», «Технология моды» и «Хлебопечение», пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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