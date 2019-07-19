Пензенские студенты и ученые исследовали Никольское селище

Ученые и студенты ПГУ подводят итоги археологической экспедиции. Впервые она прошла под Кузнецком. Там ребята исследовали Никольское селище, которое предположительно появилось еще во II веке до нашей эры, когда предки кузнечан занимались переплавкой металла. Археологи обнаружили следы руды и горны, которые служили своего рода очагами и утварь, которую изготавливали из полученного чугуна.

Осколки железной руды были разбросаны на сотни метров вокруг. Таких запасов, признаются археологи, они не видели нигде в области, только в Никольском селище. Часто глыбы переплавлены вместе с кусками дерева. Следующие находки - горны, объяснили, почему обработанного материала так много. Но и эти очаги по масштабам несравнимы ни с чем, что пензенские ученые исследовали раньше. О том, что под Кузнецком существует Никольское селище, было известно еще 100 лет назад, но научную экспедицию в 2019 году организовали впервые.

«Если стандартный горн был где-то полметра в диаметре и, такие можно было найти на территории всей области, то размер этого - свыше 300 сантиметров. Честно, никогда не видел такого, впервые в истории региона попался настолько крупный объект. И, скорее всего, это связано с тем, что мы зафиксировали вокруг печи ремесленную слободу», - рассказал археолог, доктор исторических наук Геннадий Белорыбкин.

Вообще такие горны - довольно сложное инженерное сооружение, главные печи расположены внизу, под землей. В Никольском селище их начали делать по образцу тех, что были в Золотой Орде. К монголам эта традиция, в свою очередь, пришла из Китая. Из полученного чугуна мастера изготавливали кухонную утварь - сковороды, котелки. Их, естественно, нашли на месте Никольского селища. Но есть и еще одна версия о том, чем тысячи лет назад там занимались люди: монет на месте раскопок нашли так много, что некоторое ученые выдвигают версию о том, что под Кузнецком делали деньги для Золотой Орды. Другие ученые опровергают это фактом того, что вокруг столь крупного производства шла бурная торговля. Нашли даже иноземные предметы.

Напав на след, археологи старались не упустить ни песчинки древнего Никольского селища. Слой за слоем ручного труда, пока лопаты не достигли материка структуры, в которой больше не попадаются осколки прошлых эпох. Теперь исследователям нечего делать на изученном участке. Шанса на ошибку больше нет. К экспедиции ученых и студентов присоединились местные краеведы.

«Мы здесь нашли средневековую пашню, что говорит о том, что здесь жили люди длительное время, не кочевыми племенами», - сказал краевед Вениамин Иванов.

Пашни располагались поодаль от места плавки железа. Еще дальше и исключительно по берегам реки предки кузнечан строили свои дома, чтобы огонь от горна не смог перекинуться на жилища. Ученые пока не делают окончательных выводов, но предположительно это поселение основали во втором тысячелетии до нашей эры. Позднее Никольское селище сдалось наступающей Золотой Орде. Разграбив селение, враг пощадил людей. Позднее там стали жить татары, православные и язычники, мордва. Об этом ученые судят по символам, которые были начертаны на украшениях и предметах быта.

Несмотря на небывалые размеры, два на два километра, по масштабам Никольское селище в Пензенской области уступает только городу Мокши. Сейчас на месте исторической находки организовали небольшой музей. Ученым понадобится еще два-три года, чтобы изучить селище полностью.