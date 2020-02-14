Пензенские студенты будут помогать казакам в обеспечении правопорядка

14 февраля 2020, 19:02Образование
Руководство пензенского казачьего института заключило двустороннее соглашение с представителями городского казачьего общества. Такой формат взаимодействия даст возможность студентам профильного образовательного учреждения проходить своеобразную практику: участвовать в обеспечении правопорядка на городских мероприятиях, церковных праздниках, а также вместе со старшими товарищами - в акциях по благоустройству территорий храмов и усадебных комплексов региона.
Ранее взаимодействия между обеими организациями, несмотря на очевидную схожесть во взглядах, фактически не происходило, за редким исключением, но теперь в жизни молодых казаков многое изменится.
«Соглашение позволит студентам стать полноправными членами пензенского городского казачьего общества. Они также пройдут испытательный срок, после чего, если подойдут, войдут в наши ряды», - рассказал атаман пензенского городского казачьего общества Александр Грунин.
Соглашение регламентирует взаимодействие сразу по нескольким направлениям. Основным станет помощь в сопровождении общегородских мероприятий, а также крупных церковных праздников. И все под контролем представителей пензенского казачества, но это в будущем. А пока с каждым студентом проводят собеседование для того, чтобы понимать, насколько юноши и девушки заинтересованы в такой практике.
«В самом вузе мы работаем продуктивно. Нам будет не трудно выходить на городские мероприятия, потому что что-то подобное проводим здесь», - сказала студентка Пензенского казачьего института Московского университета технологии и управления имени К. Г. Разумовского Мария Герасименко.
Руководство организации успокоило ребят: мешать учебному процессу не будут. Самое главное, они надеются, что студенты профильного института будут готовы не только с гордостью носить казачью форму, но и помогать эффективно решать задачи, которые стоят перед ними.
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