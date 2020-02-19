Пензенские студенты-артиллеристы рассказали детсадовцам о своей службе

19 февраля 2020, 19:21Общество
Курсанты Пензенского артиллерийского инженерного института в преддверии Дня защитника Отечества побывали в гостях у воспитанников детского сада №149. У вуза давняя дружба с дошкольным учреждением. Будущие военные рассказали детсадовцам о своей службе, а те, в свою очередь, разучили для гостей песни и стихи.
Ребята с любопытством рассматривали гостей в форме, которые подготовили для них насыщенную творческую программу.
«Это одна из форм нашей работы - чтобы дети взаимодействовали с обществом. По доброй традиции к нам на 23 февраля и 9 Мая приходят в гости курсанты Пензенского артиллерийского института, показывают ребятам пример патриотизма», - рассказала заместитель заведующего филиалом детского сада №149 Пензы Наталья Темина.
К этой встрече готовились и малыши. В преддверии Дня защитника Отечества мальчики и девочки разного возраста не только выучили песни и стихи, но и вместе с родителями пошили тематические костюмы.
«Конечно, ребятам было трудно, потому что им непонятны некоторые слова, поэтому пришлось многое объяснять, готовились к танцам, долго тренировались, делали с ними поделки различные, рисовали. Тема, конечно, обширная, но ребята справлялись», - сказала воспитатель филиала детского сада №149 Пензы Татьяна Сазонова.
Поддержка в этот день нужна была не только малышам. Посмотреть на сына в детский сад пришла мама одного из курсантов. Для Ольги Красновой это дошкольное учреждение родное: несколько лет назад оттуда выпустились ее младшие сыновья, а старший частенько забирал их домой.
«Мы редко видимся, он постоянно на службе, поэтому для меня большая радость лишний раз пообщаться с сыном», - рассказала она.
Встречи с курсантами стали регулярными. Ожидается, что следующая пройдет накануне юбилейной даты - 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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