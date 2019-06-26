Пензенские студенты-архитекторы защитили дипломные работы

В Пензенском государственном университете архитектуры и строительства состоялась защита дипломных работ студентов архитектурного факультета. Как отмечают специалисты, многие проекты достойны высокой оценки, а некоторые, после доработки профессионалов, даже могут быть воплощены в жизнь.

Юбилейной площади не хватает третьего здания. Так считает без пяти минут дипломированный архитектор Карина Лазутина. Кроме филармонии и киноконцертного зала, на ее взгляд, там должен быть построен театр юного зрителя. Тем более, сейчас коллектив пензенского ТЮЗа работает в здании, которое не предназначено для театральных постановок.

Работа молодого архитектора, по мнению профессионалов, - сильная, достойная того, чтобы ее рассмотреть на градостроительном совете. Сейчас в Пензе как раз думают о завершении архитектурно-строительного облика площади. Как считает председатель пензенской организации «Союза архитекторов России» Александр Бреусов, половину всех работ выпускников с соответствующей доработкой можно было бы внедрить.

«Работы все достойные, хорошие. Сегодня мне понравились работы «усадьба Голицына», здание МФЦ в Арбеково. Ее трудно воплотить, наверное, но, в принципе, если бы там появилось такое строение, это бы украсило город», - сказал он.

Среди дипломных работ дизайнеров экзаменационная комиссия отметила интерьерное решение здания цирка, реставрацию улицы Ключевского, проекты рекреационных зон на арбековских прудах и тропе здоровья.

«Мне важно, чтобы они за это время многому научились. Очень важна связь с практическим производством, чтобы люди по прошествии четырех, пяти или шести лет обучения приходили на работу как можно больше и лучше подготовленными», - отметил заведующий кафедрой «Дизайн и художественное проектирование интерьеров» ПГУАС Владимир Герасимов.

В 2019 году среди дизайнеров - только один выпускник направления «Дизайн костюма». Защита дипломной работы Анны Курочкиной включала в себя не только отчет о проделанной работе, но и показ моделей одежды.

«Сначала хотела поступить на дизайн среды, но потом, когда я узнала, что здесь есть такая специальность, передумала. Тогда уже поняла, что это мое», - рассказала он.

Из года в год, по словам специалистов, растет уровень профессиональных навыков выпускников. А некоторые дипломные работы могут стать основой для интересных преобразований существующей городской среды.