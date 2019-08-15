Пензенские стоматологи изучают новейшие методы восстановления зубов

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15 августа 2019, 19:09Общество
Пензенские стоматологи перенимают опыт врачей из других регионов (18+). Обучение проходят около 50 врачей из местной поликлиники и частных клиник города. Для них организовали теоретические и практические занятия.
Внимание прохожих привлекал большой трейлер на улице Пушкина. Внутри - современное стоматологическое оборудование. На нем проходят обучение пензенские врачи, но прежде теория. Специалистов знакомят с новейшей методикой восстановления анатомической формы зуба и его функциональности с помощью пломбы.
«Если раньше для пломбирования каналов нужно было затратить более длительное время и большее количество инструментов, то сейчас можно обойтись двумя-тремя», - рассказала главный врач пензенского стоматологической поликлиники Елена Блащук.
Новые знания получают около 50 специалистов. Среди них - медработники частных клиник и пензенской стоматологической поликлиники. Для последних учебная программа началась с лекции врача из Казани. Самое интересное, практика, чуть позже. Упор в ней делают на мастер-класс, на котором каждый врач может применить полученные знания изолирования больного зуба от здоровых и новые методы лечения на практике.
«Полученные знания позволят нашим докторам более качественно проводить на приеме обработку корневых каналов и лечить сложные формы осложненного кариеса - пародонтит и пульпит», - сказала заведующая отделением пензенской стоматологической поликлиники Светлана Антонова.
На этом обучающий цикл не заканчивается. У врачей будет небольшой перерыв до конца лета. В сентябре часть стоматологов поедут получать новые знания в другие регионы, а оставшиеся в Пензе будут изучать рентгенологию зубов.
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