Пензенские старшеклассники написали олимпиаду по английскому

В Пензе стартовал второй муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников (12+). Его открыл английский язык. Участниками теста стали более 50 старшеклассников.

Ребята готовились к проверке знаний основательно: некоторые проводили за учебниками и словарями по несколько часов в день.

На самой олимпиаде - все, как на экзамене: никаких телефонов и даже лишних документов на столах - только ручки. Не считая сочинения, старшеклассникам необходимо было выполнить 60 заданий. Они затрагивают основные разделы, которые изучают в школьной программе. Однако упражнения отличаются от стандартных, - повышенной сложности.

«На выполнение письменной части им дается два с половиной часа, затем они отдыхают, после чего переходят к устной части, говорению», - рассказала доцент кафедры «Иностранные языки и методика их преподавания» ПГУ Ирина Потылицина.

Проверять работы школьников будет специальная комиссия. Предварительные результаты станут известны 21 ноября. Победителей муниципального этапа олимпиады по английскому языку объявят 13 декабря. Все они будут защищать честь своих школ на областном этапе в январе 2019 года (12+).