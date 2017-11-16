16 ноября 2017, 14:07Общество Пензенские станки поставляют в Германию В преддверии конференции, посвященной вопросам господдержки предприятий, министр промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области Михаил Торгашин сообщил журналистам о том, почему стал возможен рост экспорта в регионе,пишет ИА «Пенза-Пресс».

«Рост экспорта в текущем периоде составляет 44,5%, то есть мы в полтора раза увеличили объем экспортной продукции. Это получение валютной выручки для предприятий, а также показатель того, что наша продукция соответствует всем международным стандартам и востребована. Поэтому для нас это определенный ориентир, то значение, к которому нужно стремиться. Сейчас мы достаточно хорошо оснащены в техническом плане, способны производить продукцию мирового уровня. Пензенская область осуществляет серьезные поставки в сфере оборонной промышленности, это традиционная номенклатура.

Есть ряд небольших предприятий, которые уже давно сотрудничают со странами СНГ и дальнего зарубежья. Пензенская компания «Станкомашстрой» начала поставки станков в Германию. Мы дошли до уровня, при котором нам не стыдно поставить свою продукцию в одну из самых развитых в области промышленности страну.

Мы крайне положительно относимся к тому, что экспорт растет, хотя у нас есть еще небольшие проблемы, но все равно экспорт превышает импорт», - отметил министр.

Общество

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Источник фотографии: Фото Галины Пресняковой

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