Пензенские станки поставляют в Германию

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
16 ноября 2017, 14:07Общество
В преддверии конференции, посвященной вопросам господдержки предприятий, министр промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области Михаил Торгашин сообщил журналистам о том, почему стал возможен рост экспорта в регионе,пишет ИА «Пенза-Пресс».
«Рост экспорта в текущем периоде составляет 44,5%, то есть мы в полтора раза увеличили объем экспортной продукции. Это получение валютной выручки для предприятий, а также показатель того, что наша продукция соответствует всем международным стандартам и востребована. Поэтому для нас это определенный ориентир, то значение, к которому нужно стремиться. Сейчас мы достаточно хорошо оснащены в техническом плане, способны производить продукцию мирового уровня. Пензенская область осуществляет серьезные поставки в сфере оборонной промышленности, это традиционная номенклатура.
Есть ряд небольших предприятий, которые уже давно сотрудничают со странами СНГ и дальнего зарубежья. Пензенская компания «Станкомашстрой» начала поставки станков в Германию. Мы дошли до уровня, при котором нам не стыдно поставить свою продукцию в одну из самых развитых в области промышленности страну.
Мы крайне положительно относимся к тому, что экспорт растет, хотя у нас есть еще небольшие проблемы, но все равно экспорт превышает импорт», - отметил министр.
16 ноября 2017, 14:33В Пензе прошла военно-патриотическая акция «День призывника»
16 ноября 2017, 14:07Пензенские станки поставляют в Германию
16 ноября 2017, 13:35В Бессоновском районе произошла смертельная авария
16 ноября 2017, 13:05В Пензенской области будут развивать механизмы поддержки бизнеса
16 ноября 2017, 12:39В Грабово сняли с продажи 15 кг рыбы сомнительного качества
16 ноября 2017, 12:02В Казани Кувайцева наградили за развитие местного самоуправления
16 ноября 2017, 11:36В мэрии объяснили, почему не открывают Свердловский мост
16 ноября 2017, 11:06Пензенец пытался купить права у полицейского за 20 тыс руб