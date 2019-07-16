16 июля 2019, 19:37Образование

Пензенские ссузы будут обучать предпенсионеров новым профессиям

Жители Пензенской области предпенсионного возраста смогут бесплатно повысить свою квалификацию или обучиться другой профессии. Такую услугу готовы оказать пять пензенских средних специальных учебных заведений. Они получили такое право в рамках нового федерального проекта от союза WorldSkills Russia.

Его реализация начнется в 2019 году. Нюансы будущего сотрудничества образовательных организаций и предприятий-работодателей обсудили на базе колледжа архитектуры и строительства. В этом заинтересованы и преподаватели, они получат дополнительный заработок.

«Это будут краткосрочные программы. Зависит от того, какое у человека базовое образование, в зависимости от этого будем предлагать профессии, срок обучения - до шести месяцев», - рассказала заместитель министра образования Пензенской области Елена Петросова.

Обучение на базе колледжей будет проходить по нескольким направлениям, среди них - профессиональная подготовка и переподготовка, повышение квалификации. Предлагаемыми компетенциями охвачены самые разные сферы деятельности, - от информационных и коммуникационных технологий до строительного производства. Но, как выяснилось в ходе обсуждения, еще есть что исправлять в предлагаемых программах. Например, педагогический колледж хотел бы обучать педагогов по физкультуре, но пока не видит подходящих кейсов.

Основная задача - повысить шансы людей предпенсионного возраста трудоустроиться или сохранить уже имеющуюся работу. Кроме того, благодаря новому проекту по переобучению работодатели смогут решить свои кадровые проблемы. На их потребности и будут ориентироваться при составлении учебных планов.

Образование
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