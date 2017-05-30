Пензенские средства охраны высоко оценили в Подмосковье

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30 мая 2017, 15:31Общество
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Рогозин и главнокомандующий Росгвардии Виктор Золотов высоко оценили экспозицию пензенских предприятий в рамках научно-технического форума «День передовых технологий правоохранительных органов».
В городе Красноармейске Московской области на полигоне прошел научно-технический форум «День передовых технологий правоохранительных органов».
В экспозиции пензенских предприятий особое место заняли быстроразворачиваемые системы заграждений: заграждение Хеско – быстросборные габионы, служащие для возведения защитных ограждений и прочих укрепительных конструкций; кассетное заграждение БРЗ-АКЛ (на основе объемной армированной колючей ленты), предназначенное для быстрой установки препятствия с возможностью его последующего сворачивания; модульное заграждение «БРИСК», организующее людские проходы во время массовых мероприятий.
«Технические средства охраны представлены комплексом по обнаружению беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на основе радиолокационной станции «Радескан», быстроразворачиваемыми комплексами серии «БРК» и радиоволновым извещателем «Волна-6»», - сообщает пресс-служба регионального министерства промышленности, транспорта и инновационной политики.
Кроме того, руководители пензенских предприятий сообщили о возможностях использования представленной техники в период проведения Кубка конфедерации и чемпионата мира по футболу, при охране особо важных объектов (АЭС), а также транспортных узлов и мостов, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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