27 декабря 2017, 13:04Спорт Пензенские спортсмены заняли второе место в первенстве по самбо В Нижегородской области прошли чемпионат и первенство Приволжского федерального округа по самбо, в которых приняли участие спортсмены из Пензы.

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, выступая в первый день соревнований учащийся спортивной школы «Витязь», Даниил Светайло стал победителем первенства по самбо среди юниоров 1998-1999 годов рождения. Победа дает ему право участия в первенстве России по самбо в Оренбурге и финале IV летней спартакиады молодежи России 2018 года.

Выступая во второй день соревнований, учащийся пензенской спортивной школы Илья Комзараков стал «бронзовым» призером чемпионата Приволжского федерального округа по боевому самбо среди мужчин.

Помимо этого, выпускники «Витязя», Евгений Метальников и Дмитрий Сергеев, стали «бронзовым» и «серебряным» призерами чемпионата в своих весовых категориях. Они получили право участвовать в чемпионате России по боевому самбо среди мужчин 2018 года.

Также в командном первенстве чемпионата по самбо среди мужчин пензенская команда заняла второе место среди 12 команд, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Спорт

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Источник фотографии: http://www.penza-gorod.ru/news/sambisty_vityazya_luchshie/

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