Пензенские спортсмены, тренеры и судьи получили заслуженные звания

Несколько лет упорного труда: многочасовых тренировок, сборов, напряженных соревнований. И все не зря, наконец, все старания вознаграждены. Из рук министра физической культуры и спорта региона Григория Кабельского звания получили молодые, но уже опытные спортсмены. Среди них - Дмитрий Шереметьев. Приказ о присвоении звания мастера спорта юноша ждал два года. Из-за ошибки в бумагах документы пришлось отправлять дважды. Но в итоге все сложилось.

«Мы с тренерами шли к этому десять лет. С первым готовились к всероссийским соревнованиям, со вторым - к международным», - рассказал он.

Награды получили 17 спортсменов выступающих в девяти видах спорта. Среди них - всего шесть девушек. Глядя на хрупкую Алсу Зелимову, и не подумаешь, что это кандидат в мастера спорта по всестилевому карате.

«С 7 до 18 лет шла к этому званию и, наконец-то, получила, поэтому очень счастлива. Хочу сказать начинающим спортсменам, чтобы они трудились, ходили на тренировки, тогда у них все получится», - сказала она.

Помимо действующих спортсменов, почетные звания получили тренеры и судьи. Для них отдельная квалификация - «Спортивный судья всероссийской категории». Церемония награждения прошла в недавно открывшемся музее спорта. Это место было выбрано не случайно.

«Возможно, что многие из тех, кто получил эти долгожданные звания, внесут еще большую лепту в развитие физкультуры и спорта Пензенской области, и экспонаты из их коллекции будут представлены в этом музее», - сказал Григорий Кабельский.

Вручение наград и званий в музее дворца единоборств «Воейков» планируют сделать доброй традицией. Чтобы, глядя на историю успеха своих предшественников, спортсмены стремились к более высоким результатам.