Пензенские спортсмены – призеры турнира по мотокроссу в Волжском

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
06 апреля 2017, 17:37Спорт
Пензенские спортсмены приняли участие в соревнованиях по мотокроссу в Волжском.
Как пишет ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на информагентство «Спортивный акцент», за победу боролись представители 15 регионов России, 77 участников, разделенных на шесть классов по мощности моторов.
В классах 65, 85 и 125 см3 конкуренцию юношам составили волгоградка Кристина Ногина (спортивно-технический клуб «Моторпарк»), Мария Жилина и Дарья Гусарова, защищающие честь пензенского спортклуба «Сура».
Половину наград турнира взяли пензенцы. Отмечено также, что СК «Сура» является неоднократным чемпионом России в командном зачете.
В классе квадроциклов волгоградец Илья Жукович был первым и вторым в двух гонках и завоевал "золото" турнира, пензенец Игорь Белкин обеспечил себе «серебро» соревнований, пишет портал.
После официальных заездов прошел конкурс на самый зрелищный прыжок. Победителя выбирали по овациям наблюдателей. Приз забрали пензенцы Сергей Прытов (чемпион России в классе 125 см3) и Николай Корнев.
Следующий турнир по мотокроссу состоится в Волжском 14 октября.
06 апреля 2017, 19:19В Пензе на форуме «InnoMed-2017» с докладами выступят 42 спикера
06 апреля 2017, 19:13Благодаря проекту «Генеральная уборка» в Пензе убрали шесть свалок
06 апреля 2017, 19:08В Пензе стартовала научно-практическая конференция для детей
06 апреля 2017, 19:04Пензенцев призывают заниматься спортом, а не употреблять наркотики
06 апреля 2017, 19:01Пензенские полицейские прокомментировали продажу диких птиц на Благовещение
06 апреля 2017, 18:47В поездах и самолетах будут распространять буклеты о Пензе
06 апреля 2017, 17:58«Сбербанк» сотрудничает с застройщиками Пензы для снижения ставок по ипотеке
06 апреля 2017, 17:37Пензенские спортсмены – призеры турнира по мотокроссу в Волжском