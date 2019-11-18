Пензенские спортсмены боролись за место в сборной РФ по авиамоделированию

Пенза приняла чемпионат России по авиамодельному спорту. Соревнование в классе зальных метательных моделей планеров прошло в училище олимпийского резерва. Там собралось более 20 участников из соседних регионов.

Бесшумный, плавный полет и мягкое приземление. Резкость в движении моделей случается только в случае падения, а чтобы этого не произошло, к процессу их создания подходят с особой щепетильностью. Конечно, у каждого пилота - свои секреты, но есть и общие правила. Во-первых, модель должна быть облегченная, во-вторых, нужно точно рассчитать центр тяжести и аэродинамику, а что касается материалов, то принято использовать самые простые.

«Склеивается два куска пенопласта и бальзового дерева. Крылу придается определенный профиль, который будет иметь модель. Дальше идет пилон, за который обычно держатся участники, чтобы запускать самолет. Также есть стабилизатор и киль», - рассказал участник соревнований из Москвы Игорь Макаров.

Завершающий штрих - амортизатор для мягкости, зачастую это обычные беруши. Если модель неудачно приземлится, то они помогут сохранить ее в целости. Следующий этап - это управление. Задача пилота - правильно настроить и запустить самолет, чтобы он летал как можно дольше. В этом и заключается соревнование.

Среди участников чемпионата были как спортсмены с большим стажем, так и начинающие. Один из них - Мирослав Крушельницкий, авиамоделированием занимается недавно, решил поддержать увлечение сына, а в прошлом он - летчик и мастер спорта по высшему пилотажу.

«Когда летишь сам, это одни ощущения, реактивный самолет, пилотаж, кочки, петли, перевороты, а здесь ты наблюдаешь, как то же самое делает модель, разные эмоции испытываешь», - сказал он.

По регламенту соревнований, у спортсменов - девять попыток. В зачет идут три наиболее удачные. Победителя определяют по сумме времени, проведенного моделью в воздухе. На чемпионат России приехали больше 20 спортсменов из ближайших регионов.

«Представлены участники из Москвы, Московской области, Саратовской и Самарской областей, Пензенского региона, конечно. Возрастные ограничения - от 14 лет и старше», - рассказал президент Федерации авиамодельного спорта Пензенской области Сергей Орлов.

Победитель чемпионата России попадет в сборную и представит страну на международных соревнованиях.