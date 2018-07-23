Пензенские спортсменки привезли три медали с чемпионата по легкой атлетике

Спортсмены из Пензенской области приняли участие в чемпионате России по легкой атлетике, который проходили в Казани.

Высокие результаты продемонстрировала пензячка Кристина Хорошева. Она одержала победу на дистанции 200 метров (23,17 сек.), а также завоевала серебряную медаль на дистанции 100 метров (11,42 сек.), сообщает пресс-центр регионального правительства.

Также женская сборная Пензенской области показала третий результат в эстафете 4х100 метров (45,62 сек.).

Пишет ИА «Пенза-Пресс».