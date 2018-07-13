Пензенские спортивные пенсионеры – в числе призеров соревнований в Праге

По приглашению Союза пожилых людей Чешской Республики (СПЛЧР) сборная команда Пензенской области – победители Спартакиады пенсионеров России 2017 года – гостила в Праге.

Пензенцы познакомились с деятельностью СПЛЧР и приняли участие в спортивных играх, сообщает пресс-центр регионального правительства.

По итогам соревнований команда заняла третье место. В копилке коллектива – шесть золотых, пять серебряных и пять бронзовых медалей, завоеванных в десяти видах программы.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».