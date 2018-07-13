13 июля 2018, 15:04Спорт

Пензенские спортивные пенсионеры – в числе призеров соревнований в Праге

По приглашению Союза пожилых людей Чешской Республики (СПЛЧР) сборная команда Пензенской области – победители Спартакиады пенсионеров России 2017 года – гостила в Праге.

Пензенцы познакомились с деятельностью СПЛЧР и приняли участие в спортивных играх, сообщает пресс-центр регионального правительства.

По итогам соревнований команда заняла третье место. В копилке коллектива – шесть золотых, пять серебряных и пять бронзовых медалей, завоеванных в десяти видах программы.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».

Спорт
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Источник фотографии: http://www.pnzreg.ru/news/society/95903/

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