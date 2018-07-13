Пензенские спортивные пенсионеры – в числе призеров соревнований в Праге

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13 июля 2018, 15:04Спорт
По приглашению Союза пожилых людей Чешской Республики (СПЛЧР) сборная команда Пензенской области – победители Спартакиады пенсионеров России 2017 года – гостила в Праге.
Пензенцы познакомились с деятельностью СПЛЧР и приняли участие в спортивных играх, сообщает пресс-центр регионального правительства.
По итогам соревнований команда заняла третье место. В копилке коллектива – шесть золотых, пять серебряных и пять бронзовых медалей, завоеванных в десяти видах программы.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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