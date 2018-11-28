Пензенские специалисты вернулись с конкурса профмастерства с наградами

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28 ноября 2018, 19:33Образование
Пять медалей, из которых три - высшего достоинства. Таков результат выступления сборной Пензенской области на IV национальном чемпионате профмастерства для лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» (16+). Победителей и призеров чествовали в Законодательном Собрании Пензенской области.
Молодые специалисты доказывали свое мастерство на всероссийском уровне. Чемпионат проходил в Москве с 22 по 23 ноября. По итогам конкурса пензенцы улучшили результаты прошлых лет, увеличив число золотых наград.
«Что может быть лучше момента, когда наши специалисты привозят с конкурсов призы и награды? Дай Бог вам устроиться в жизни в соответствии с вашими сегодняшними успехами, чтобы вас ценили и вы ощущали свою необходимость и значимость», - пожелал заместитель председателя Законодательного Собрания Пензенской области Владимир Полукаров.
Молодые люди рассказали о своих успехах в региональном парламенте. Всего в турнире приняли участие свыше 1000 участников из 83 регионов страны. В копилке пензенской сборной - пять медалей, из которых три - высшей пробы.
«Один из пензенских специалистов взял «золото» в компетенции «Обработка текста», на него обратили внимание работодатели, а Ишмухамедов Сардар, который в 2017-м был вторым, в 2018 году стал третьим, но его взяли на стажировку в хорошую фирму Саратова», - рассказала руководитель регионального движения «Абилимпикс» Ольга Ильчук.
Кроме того, в рамках чемпионата региональный центр движения «Абилимпикс» и волонтерский корпус были признаны лучшими в стране. В ходе встречи в Законодательном Собрании молодые люди были отмечены памятными подарками.
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