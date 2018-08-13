Пензенские специалисты проверили пешеходные переходы возле школ

Сотрудники ГИБДД, департамента ЖКХ и представители постоянной комиссии по общественной безопасности Пензенской городской Думы отправились в рейд, чтобы проверить, как оборудованы пешеходные переходы возле школ.

В качестве образца идеального перехода - участок возле городского лицея №2, который модернизировали в июне. До этого на оживленной улице нередко случались дорожно-транспортные происшествия. Так, в ноябре 2017 года под колесами иномарки оказались 30-летняя женщина и 13-летняя девочка. Теперь автоинспекторы отмечают, что на «зебре» стало гораздо безопаснее.

«Над проезжей частью дублируется дорожный знак. Кроме того, на многополосном движении установлены светофорные элементы. С момента установки требуемых компонентов ДТП зафиксировано не было», - рассказал начальник отделения дорожного надзора ОГИБДД УМВД России по Пензе Алексей Матюкин.

Единственный недочет, который необходимо исправить - это установить пешеходные ограждения. Вполне возможно, что дополнительные барьеры появятся и возле гимназии №4. Учащиеся, которые перебегают там дорогу, делают это по привычке. Долгое время там был пешеходный переход. Однако его размещение противоречило требованиям стандарта. По ГОСТу, расстояние между переходами не должно быть менее 200 метров.

«К сожалению, был один случай ДТП: ребенок повредил ноги. На него наехала машина, когда он бежал к маме. Был уверен, что на пешеходном переходе ему ничего не грозит. Когда год назад «зебру» убрали, мы, честно говоря, немного расстроились, потому что второй корпус расположен на другой стороне, но затем поняли, что это только по благо, теперь дети ходят строго по двум пешеходным переходам», - сказала директор многопрофильной гимназии №4 «Ступени» Валерия Вишненкова.

В ходе рейда специалисты проверили наличие желтых мигающих светофоров, искусственных неровностей перед нерегулируемыми пешеходными переходами, специальной дорожной разметки и ограждений.

«Надо решать основные вопросы. Если, например, в 2018-м не сможем что-то сделать, то заложим это в бюджет на 2019 год, потому что безопасность детей - первостепенная задача», - сказал председатель постоянной комиссии по общественной безопасности Пензенской городской Думы Юрий Зиновьев.

По официальной информации, с начала года на территории региона произошло 41 дорожно-транспортное происшествие, семь детей получили травмы различной степени тяжести. Устранить основные недостатки в оборудовании пешеходных переходов, которые удалось выявить, должны к 1 сентября. Перед началом нового учебного года специалисты отправятся в повторный рейд.