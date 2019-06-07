В Пензе более 100 детских площадок требуют ремонта

Летние каникулы, по статистике, - самый травмоопасный период для детей. Зачастую угрозу жизни и здоровью могут представлять горки, качели и карусели во дворах, многие из которых не отвечают требованиям безопасности. Специалисты управления ЖКХ Пензы приняли решение в 2019 году привести в порядок чуть более 100 детских площадок. Правда, это всего около 13% из всех в городе.

Лето - это самое любимое время для детей и самое напряженное для их родителей. Ребенок может буквально на каждом шагу на улице получить ушибы, ссадины и вывихи. Пожалуй, самое травмоопасное место во дворе - это детские площадки. Тем более, когда состояние многих оставляет желать лучшего. Например, во дворе возле школы №58 на улице Ворошилова в ремонте нуждается практически каждый игровой элемент.

Двухлетний Саша очень любит карусели возле своего дома, поэтому мама приводит его туда каждый день. Правда, когда сынок играет, признается она, за ним нужно постоянно присматривать, иначе беды не миновать, причем, даже на новых детских площадках.

«Конечно, многие качели нужно менять, но часто устанавливают место старых гораздо худший вариант. Нужны стационарные, а не, например, с цепочками, они гораздо травмоопасней, чем обычные», - отметила жительница Пензы Наталья Рыженкова.

В большинстве пензенских дворов до сих пор качели и горки, сделанные еще во времена СССР, остаются единственным игровым оборудованием. Эти аттракционы устарели как физически, так и морально.

В результате мониторинга состояния пензенских детских площадок, специалисты пришли к выводу, что снос подобных конструкций не нужен, не требуется дворовым аттракционам и капитальный ремонт. Итоги проверок озвучили на совещании в мэрии. По словам начальника городского управления ЖКХ Александра Утина, всего в Пензе - 865 детских площадок, только 111 из них необходимо привести в порядок. Остальные - в исправном состоянии.

«В основном, площадки требуют покраски или замены деревянных элементов на сидениях, качелях, то есть, в принципе, работы не носят капитального характера», - прокомментировал он.

Кто будет проводить ремонт, пока неизвестно. Александр Утин предложил найти площадкам хозяина, который будет заниматься их обслуживанием. Компанию выберут на конкурсной основе, учитывая стоимость работ, которую предложат заявленные организации. Другой вариант - передать все оборудование на баланс муниципалитета, а затем – управляющим компаниям, если те согласятся. Сколько нужно средств на ремонт, еще только предстоит определить.