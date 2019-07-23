Пензенские специалисты прокомментировали качество водопроводной воды

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23 июля 2019, 19:09Общество
Специалисты Роспотребнадзора проверили качество водопроводной воды. Поводом для исследования послужили многочисленные жалобы пензенцев. Горожан насторожили посторонние запахи.
Цвет, мутность, запах и вкус. От сезона, как правило, зависят только эти показатели, определить их объективно в региональном Роспотребнадзоре доверяют только приборам и химическим реакциям. Чтобы понять, представляет ли обычная вода из-под крана угрозу для горожан, там собирают целые коллегии. Пензенцы, доверяя собственным ощущениям, строят самые разные версии о причинах подозрительного запаха и не на шутку тревожатся о здоровье.
По словам специалистов, посторонний запах мог появиться исключительно из-за жаркой погоды. В летний сезон качество воды в наземном источнике, Сурском водохранилище, всегда хуже, чем зимой.
«Пробы берутся из колонок. На сегодняшний день две из них не соответствовали нормам по мутности, а по санхимии и микробиологии все соответствует установленным гигиеническим показателям. Напомню, что в период паводков и жаркой погоды качество питьевой воды может ухудшиться, поэтому меры по увеличению концентрации хлора в жидкости необходимы для того, чтобы подавать населению безопасную в эпидемиологическом отношении воду», - сказала пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по Пензенской области Вера Быкова.
Тем не менее, в качестве профилактики в водопроводной воде увеличат количество активного хлора до полутора миллиграммов на кубический сантиметр. Кроме того, специалисты советуют горожанам вне зависимости от сезона не пить сырую воду из-под крана, а, как минимум, пропускать ее через фильтр или кипятить.
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