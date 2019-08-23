Пензенские специалисты намерены ускорить ликвидацию свалки в Сердобске

В правительстве Пензенской области обсудили работу в рамках четырех федеральных проектов, которые курирует региональное министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования. Если ликвидация крупных несанкционированных свалок и создание комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами - это направления, которые только прорабатываются, то восстановление лесных угодий и очистка водных объектов уже ведется полным ходом.

Восемь современных лесопожарных комплексов, свыше 350 ранцевых огнетушителей, плуги, культиваторы и бензопилы. Новую технику в регион закупили в рамках национального проекта «Экология» по направлению «Сохранение леса». Всего на защиту и восстановление зеленых насаждений было выделено порядка 40 миллионов рублей.

Еще один проект, над реализацией которого сейчас работают в региональном минлесхозе, - «Сохранение уникальных водных объектов». Эксперты рассчитали, что до конца 2019 года очистят шесть километров русел рек, а это улучшит экологические условия проживания почти 1000 человек.

«В 2019 году проведены работы по расчистке пруда на реке Труев в районе санатория «Надежда», все выполнено досрочно, объект принят. Второе направления - расчистка реки Колышлей, ее протяженность - 1,1 километр, работы пока не завершены», - рассказал врио министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Александр Иванов.

По проектам «Комплексная система обращения с отходами» и «Чистая страна» финансирование из федерального бюджета предусмотрено только на 2023 и 2024 годы, однако специалисты намерены ускорить процесс ликвидации некоторых крупных несанкционированных свалок. В первую очередь, от мусора должны избавить Сердобск.

«Проведены конкурсные процедуры, определен подрядчик из Саранска, который исполняет работы по разработке документации по ликвидации свалки в Сердобске. До конца 2019 года планируется получить заключение, чтобы направить заявку на предоставление средств в 2021-м», - сказал Александр Иванов.

На заседании парламентарии усомнились: а так ли успешно реализуется национальный проект «Экология», как рассказывают ответственные лица. Зампред областного ЗакСобра Сергей Егоров отметил, что пока население не видит никаких изменений. В том числе, люди жалуются на мусорную реформу, которая должна существенно сократить объем отходов, гниющих на свалках.

«Новая система работы с отходами действует с 1 января, а уже август. Но только обещания слышим, что построится то, это. Пока реализуются небольшие проекты в Иссинском и Городищенском районах», - рассказал Сергей Егоров.

До 2024 года в Пензенском регионе запустят семь мусоросортировочных комплексов, построят три новых полигона и еще четыре реконструируют.