Пензенские спасатели вызволили ребенка из квартиры

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12 августа 2019, 16:36Общество
В Пензе ребенок оказался заперт в квартире. Ему на помощь пришли спасатели.
Как сообщили в пресс-службе Пензенского пожарно-спасательного центра, дежурному позвонила женщина. Она сообщила, что ребенок закрыл входную дверь квартиры изнутри и не может самостоятельно выйти.
Специалисты прибыли на место вызова и по приставной лестнице поднялись на балкон квартиры. Затем они вошли внутрь и открыли входную дверь.
«Ребенок не пострадал», - уточнили в пресс-службе, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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