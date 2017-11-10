10 ноября 2017, 14:37Происшествия Пензенские спасатели вытащили зажатого в «ГАЗели» водителя Чтобы помочь водителю, который пострадал в аварии на улице Измайлова в Пензе, потребовалась помощь спасателей.

По данным пресс-службы Пензенского поисково-спасательного центра, авария произошла в начале седьмого утра на ул. Измайлова. Грузовая машина «ГАЗель» врезалась в дорожное ограждение.

В результате ДТП пострадал водитель. Чтобы вытащить мужчину из смятой кабины, вызвали спасателей, которые оперативно прибыли к месту происшествия и передали пострадавшего врачам «скорой», пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия

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Источник фотографии: http://pozhar.pnzreg.ru/news/2017/11/10/10051719

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