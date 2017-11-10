Пензенские спасатели вытащили зажатого в «ГАЗели» водителя

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10 ноября 2017, 14:37Происшествия
Чтобы помочь водителю, который пострадал в аварии на улице Измайлова в Пензе, потребовалась помощь спасателей.
По данным пресс-службы Пензенского поисково-спасательного центра, авария произошла в начале седьмого утра на ул. Измайлова. Грузовая машина «ГАЗель» врезалась в дорожное ограждение.
В результате ДТП пострадал водитель. Чтобы вытащить мужчину из смятой кабины, вызвали спасателей, которые оперативно прибыли к месту происшествия и передали пострадавшего врачам «скорой», пишет ИА «Пенза-Пресс».
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