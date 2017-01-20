Пензенские спасатели вытащили пассажирку из искореженного авто

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20 января 2017, 15:29Происшествия
В Пензенском районе столкнулись грузовик «Скания» и легковой автомобиль «Лада-Приора».
Как сообщает ИА «Пенза-Пресс», по информации пресс-службы регионального УЖКХ и ГЗН, авария произошла на 421 км автодороги «Саратов – Н. Новгород».
Спасатели оперативно прибыли на место ДТП и с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента «Спрут» деблокировали пассажирку из поврежденной легковушки, после чего ее транспортировали к машине «скорой» и отключили АКБ аварийных автомобилей.
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