20 января 2017, 15:29Происшествия Пензенские спасатели вытащили пассажирку из искореженного авто В Пензенском районе столкнулись грузовик «Скания» и легковой автомобиль «Лада-Приора».

Как сообщает ИА «Пенза-Пресс», по информации пресс-службы регионального УЖКХ и ГЗН, авария произошла на 421 км автодороги «Саратов – Н. Новгород».

Спасатели оперативно прибыли на место ДТП и с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента «Спрут» деблокировали пассажирку из поврежденной легковушки, после чего ее транспортировали к машине «скорой» и отключили АКБ аварийных автомобилей.

Происшествия

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Источник фотографии: http://uprgkh.pnzreg.ru/news/2017/01/20/11454288