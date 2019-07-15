Пензенские спасатели вытащили на берег тонущую лодку с двумя детьми

Лодка начала тонуть и подросток, который находился в ней без спасательного жилета, стал ее удерживать. На спасение плавательного средства подоспел еще один ребенок. Детей в воде с противоположного берега увидели спасатели и незамедлительно поспешили им на помощь.

«Сбросили катер, подошли к ним, дали спасательный круг, достали лодку, вытащили на берег и сопроводили детей на берег. Если бы это произошло вдалеке от спасательной станции, нам бы не успел поступить сигнал, все могло закончиться трагически», - прокомментировал спасатель Павел Поляков.

Спасатели настоятельно рекомендуют взрослым не пренебрегать правилами безопасности на воде и на личном примере приучать несовершеннолетних порядку и ответственности.

В случае чрезвычайной ситуации, незамедлительно звоните по телефону 101.