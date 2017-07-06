Пензенские спасатели рано утром сняли девушку с трубы

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06 июля 2017, 14:32Происшествия
6 июля в половине пятого утра в поисково-спасательную службу ГУ ППСЦ поступило необычное сообщение.
Оказалось, что на улице Светлой в селе Засечное на уровне второго этажа на газовой трубе находится девушка, которой нужна помощь, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
«Спасатели, прибыв по адресу, в присутствии сотрудников полиции и врачей скорой помощи при помощи раздвижной лестницы спустили пострадавшую с газовой трубы на землю», - сообщает пресс-служба управления жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области.
Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.
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