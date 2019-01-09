Пензенские спасатели пришли на помощь травмированному лыжнику

В Пензе молодой человек получил травму, катаясь на лыжах в лесу.

Инцидент произошел днем 2 января на стадионе «Снежинка». Пензенец, катаясь, упал и получил травму. Парень находился в труднодоступном месте, поэтому сотрудники «скорой» не могли к нему пробраться, сообщили в пресс-службе Пензенского пожарно-спасательного центра.

На место прибыли спасатели. С помощью спецносилок они транспортировали пострадавшего по лесной зоне до скорой помощи. Юношей занялись врачи, пишет ИА «Пенза-Пресс».