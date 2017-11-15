Пензенские спасатели приехали к запершемуся мужчине, но было поздно

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15 ноября 2017, 15:37Общество
Пензячка обратилась за помощью к спасателям, чтобы попасть в квартиру к мужу.
14 ноября в 18:05 жительница города Пензы обратилась в поисково-спасательную службу. Женщина рассказала, что ее муж заперся в квартире на улице Озерная. На звонки и стук в дверь мужчина не реагировал, сообщает пресс-служба Пензенского поисково-спасательного центра.
Спасатели в присутствии полицейских и врачей скорой помощи вскрыли дверь. В квартире они нашли мужчину, который был уже мертв.
В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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