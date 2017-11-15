15 ноября 2017, 15:37Общество Пензенские спасатели приехали к запершемуся мужчине, но было поздно Пензячка обратилась за помощью к спасателям, чтобы попасть в квартиру к мужу.

14 ноября в 18:05 жительница города Пензы обратилась в поисково-спасательную службу. Женщина рассказала, что ее муж заперся в квартире на улице Озерная. На звонки и стук в дверь мужчина не реагировал, сообщает пресс-служба Пензенского поисково-спасательного центра.

Спасатели в присутствии полицейских и врачей скорой помощи вскрыли дверь. В квартире они нашли мужчину, который был уже мертв.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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Источник фотографии: http://pozhar.pnzreg.ru/news/2017/11/15/11033011

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